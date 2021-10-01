В Южном окружном военном суде назначили председателя
Председателем Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону стал Игорь Василенко. Соответствующий указ 1 октября подписал президент РФ.
42-летний Игорь Василенко – майор юстиции запаса. Он работал в различных военных судах, а в конце октября прошлого года был назначен исполняющим обязанности председателя Южного окружного военного суда.
На должности он сменил Игоря Птицына, который в прошлом году стал председателем Московского городского суда.
Источник фото: sadogorod25.ru.