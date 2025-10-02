Новости
ФК «Ростов» занимает 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ по итогам 10-го тура

В рамках чемпионата России по футболу уже прошло десять туров, что позволяет подвести промежуточные итоги трети Российской Премьер-Лиги.

Футбольная команда из Ростова-на-Дону наконец-то вышла из затяжной полосы неудач и покинула зону вылета. В последнем матче «Ростов» обыграл одного из лидеров турнира — ЦСКА — с минимальным счётом 1:0. До этого ростовчане дважды сыграли вничью: с «Балтикой» и с «Краснодаром».

Результаты команды не только восстановили её репутацию среди болельщиков, но и позволили подняться с 14-го на 11-е место в турнирной таблице. Вот несколько цифр: «Ростов» набрал 10 очков, потерпел 4 поражения, сыграл 4 ничьи и одержал 2 победы. Это вполне приемлемый результат для команды.

Следующий матч «Ростова» состоится против «Оренбурга».
Фото: ФК Ростов
