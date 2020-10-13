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В Ростове вынесли приговор пособнику терроризма

В Ростове вынесли приговор пособнику терроризма
За пособничество терроризму в Ростове-на-Дону осудили мужчину. В Южном окружном военном суде Мурад Гасанов был признан виновным по целому набору террористических статей УК РФ.

Известно, что Мурад Гасанов проживал в Дагестане и хотел стать участником запрещенной в России организации «ИГ»*. В августе 2019 года он присягнул на верность организации. Позже Гасанов и его знакомый должны были совершить теракт в администрации города Кизляр.

Его планам не суждено было сбыться: действия мужчины пресекли, когда он перевозил самодельное взрывное устройство. О местонахождении бомбы Гасанову сообщил участник запрещенной организации.

- Судья назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, - добавили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил.

* - запрещенная на территории России организация.

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