В Ростове вынесли приговор пособнику терроризма

За пособничество терроризму в Ростове-на-Дону осудили мужчину. В Южном окружном военном суде Мурад Гасанов был признан виновным по целому набору террористических статей УК РФ.Известно, что Мурад Гасанов проживал в Дагестане и хотел стать участником запрещенной в России организации «ИГ»*. В августе 2019 года он присягнул на верность организации. Позже Гасанов и его знакомый должны были совершить теракт в администрации города Кизляр.Его планам не суждено было сбыться: действия мужчины пресекли, когда он перевозил самодельное взрывное устройство. О местонахождении бомбы Гасанову сообщил участник запрещенной организации.- Судья назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, - добавили в ведомстве.Приговор в законную силу не вступил.