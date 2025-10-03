В Ростовской области аграриев предупредили об опасном карантинном вредителе — цветочном трипсе
В Ростовской области сельхозпроизводителям поступило уведомление от регионального управления Россельхознадзора о появлении опасного карантинного объекта – цветочного трипса.
Западный цветочный трипс представляет собой значительную опасность для сельскохозяйственных культур, поскольку он является вектором для множества вирусных заболеваний. Этот вредитель может нанести ущерб более чем 300 видам растений, относящимся к различным ботаническим группам. В частности, он представляет угрозу для хризантем, роз, гербер, цинерарии, гипсофилы и огурцов.
Заражение западным цветочным трипсом происходит при импорте зараженного посадочного материала цветочных и овощных культур, а также с фруктами и декоративными растениями. В тепличные комплексы трипс попадает вместе с растительным материалом, будь то посадочный материал, черенки или горшечные растения.
Следует отметить, что в текущем году в регионе уже были введены карантинные меры из-за этого вредителя. В частности, в апреле карантин был объявлен на территории площадью 28,8 гектара в Неклиновском районе из-за обнаружения трипса. Кроме того, в начале мая в Ростовской области на территории склада временного хранения цветочной продукции, поступившей из Нидерландов, также был выявлен трипс.