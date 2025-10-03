В Ростовской области аграриев предупредили об опасном карантинном вредителе — цветочном трипсе

Фото: Соцсети

В Ростовской области сельхозпроизводителям поступило уведомление от регионального управления Россельхознадзора о появлении опасного карантинного объекта – цветочного трипса.Западный цветочный трипс представляет собой значительную опасность для сельскохозяйственных культур, поскольку он является вектором для множества вирусных заболеваний. Этот вредитель может нанести ущерб более чем 300 видам растений, относящимся к различным ботаническим группам. В частности, он представляет угрозу для хризантем, роз, гербер, цинерарии, гипсофилы и огурцов.Заражение западным цветочным трипсом происходит при импорте зараженного посадочного материала цветочных и овощных культур, а также с фруктами и декоративными растениями. В тепличные комплексы трипс попадает вместе с растительным материалом, будь то посадочный материал, черенки или горшечные растения.Следует отметить, что в текущем году в регионе уже были введены карантинные меры из-за этого вредителя. В частности, в апреле карантин был объявлен на территории площадью 28,8 гектара в Неклиновском районе из-за обнаружения трипса. Кроме того, в начале мая в Ростовской области на территории склада временного хранения цветочной продукции, поступившей из Нидерландов, также был выявлен трипс.