На торги за 14,2 миллиона рублей в Ростовской области выставили асфальтогранулят

Фото: Торги России

В Ростовской области на площадке "Торги России" объявлены аукционы по продаже асфальтогранулята общей стоимостью 14,2 миллиона рублей. Продавцом выступает компания Автодор, предлагающая несколько партий вторичного сырья.Предметом торгов является асфальтогранулят – материал, полученный в результате переработки отслужившего асфальтобетонного покрытия дорог посредством холодного фрезерования или дробления. Этот вторичный ресурс, как правило, включает щебень, песок и битум, извлеченные из старого асфальта, и находит применение при строительстве оснований и покрытий дорог второстепенного значения, площадок, велодорожек, а также для выполнения ямочного ремонта.На аукцион выставлено пять партий асфальтогранулята, суммарная стоимость которых составляет 14,2 млн рублей. Прием заявок на участие в торгах по трем лотам завершится 24 октября, а результаты будут объявлены 30 октября. В отношении оставшихся двух лотов аукционы запланированы на 25 октября, прием заявок продлится до 21 октября.