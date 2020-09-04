В Донбассе умер ростовчанин, воевавший против сына
В Донбассе скончался ростовчанин, воевавший с собственным сыном. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил DonDay.ru.
В ДНР скончался 45-летний уроженец Ростова Александр Зюбанов. Когда в Донбассе начались военные действия, дончанин пошел добровольцем. Его сын также не смог остаться в стороне от вооруженного конфликта, только у него были абсолютно противоположные взгляды на ситуацию.
Сын Александра встал на сторону Украины, в то время как его отец ушел в ополчение. Долгое время ростовчанин не мог прийти в себя из-за того, что парень воюет на вражеской стороне. Очевидно, это и стало причиной его скорой кончины.
Предварительной причиной смерти бойца стал сердечный приступ.