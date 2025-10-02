Новости
ФК «Динамо» Махачкала по серии пенальти обыграл ФК «Ростов»

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась поражением для футбольного клуба «Ростов» от махачкалинского «Динамо». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали хозяева поля – 4:2.

Первый гол в игре забил полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий на 33-й минуте. «Динамо» смогло сравнять счет благодаря точному удару Темирхана Сундукова на 64-й минуте.

Несмотря на три добавленные минуты, ни одной из команд не удалось изменить счет на табло – 1:1. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти.

В серии пенальти удача сопутствовала игрокам «Динамо», победившим со счетом 4:2.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
