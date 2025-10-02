ФК «Динамо» Махачкала по серии пенальти обыграл ФК «Ростов»

Фото: ФК "Динамо" Махачкала

Встреча пятого тура группового этапа Кубка России завершилась поражением для футбольного клуба «Ростов» от махачкалинского «Динамо». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу одержали хозяева поля – 4:2.Первый гол в игре забил полузащитник «Ростова» Даниил Шанталий на 33-й минуте. «Динамо» смогло сравнять счет благодаря точному удару Темирхана Сундукова на 64-й минуте.Несмотря на три добавленные минуты, ни одной из команд не удалось изменить счет на табло – 1:1. Судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти.В серии пенальти удача сопутствовала игрокам «Динамо», победившим со счетом 4:2.