В Шахтах к поискам пропавшего без вести 86-летнего пенсионера подключились волонтеры

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области поисковые отряды добровольцев подключились к операции по поиску исчезнувшего пенсионера. 86-летний Виктор Помогаев числится пропавшим без вести с 9 октября, и его местонахождение до сих пор не установлено.Пожилой мужчина проживал в городе Шахты. В день исчезновения он отправился на улицу Карла Маркса с целью собрать ягоды шиповника. Обеспокоенные родственники забили тревогу после того, как он не вернулся домой.Сначала семья пропавшего организовала самостоятельную поисковую группу, однако вскоре стало понятно, что необходима помощь профессионалов. В связи с этим к поискам пенсионера присоединились сотрудники правоохранительных органов и волонтерские организации.Приметы Виктора: рост - около 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.В день, когда он пропал, на нем была надета темно-синяя куртка, черная футболка, черные брюки, черные кроссовки и черная кепка. При себе у пропавшего был заметный рюкзак яркой расцветки.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктора, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 8-800-700-54-52 (поисково-спасательный отряд) и 8-916-979-37-25 (контактный телефон родственников Виктора).