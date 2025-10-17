ФК "Ростов" обыграет "Спартак" со счетом 2:1: прогноз на матч

Фото: ФК Ростов

Несмотря на значительные перемены в составе и руководстве «Ростова», включая уход президента Арташеса Арутюнянца, игроки продолжают активно готовиться к предстоящей игре. 18 октября ростовчане встретятся со «Спартаком» в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги.Аналитики полагают, что «Ростов» одержит победу над «Спартаком» со счетом 2:1.«Спартак» после 11 сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице, набрав в общей сложности 18 очков. Их предыдущая игра против ЦСКА закончилась поражением для «красно-белых».Донская команда, несмотря на упомянутые изменения, постепенно преодолевает кризис. В настоящее время она занимает 10-ю позицию в турнирной таблице. Отметим, буквально месяц назад ростовчане были на 14-й строчке. Сейчас футболисты имеют в активе 14 очков.На основании этого эксперты считают, что более вероятна победа «Ростова», учитывая, что донская команда уже не раз демонстрировала превосходство в матчах со «Спартаком».