В Ростовской области уже почти неделю ведутся поиски пропавшего без вести пенсионера

Фото: Соцсети

В Ростовской области уже около недели ведутся активные поиски пропавшего пожилого мужчины. Виктор Помогаев числится пропавшим без вести с 9 октября, и его местонахождение до сих пор неизвестно.Мужчина проживает в городе Шахты, по улице 25 Лет Октября. В роковой день 86-летний пенсионер ушел в направлении улицы Карла Маркса, планируя собрать шиповник. Родственники забили тревогу, когда он не вернулся домой в обычное время.Чтобы помочь в поисках, семья обратилась в полицию. По данным портала «К Вашим услугам», рост разыскиваемого около 170 сантиметров, он худощавого телосложения. У мужчины лысая голова и карие глаза. Отмечается, что пенсионер передвигается медленно и с трудом.В день исчезновения на Викторе была надета синяя толстовка с капюшоном и кепка, также при нем был рюкзак.Если вы узнали человека на фотографии или владеете информацией о его местонахождении, пожалуйста, свяжитесь с семьей Виктора по телефону: 89169793725 или сообщите об этом в ближайшее отделение полиции.