В Ростове мужчина занимался самолечением больного зуба и чуть не умер

Фото: нейросеть

В Ростове 47-летний мужчина не захотел идти к врачу и лечил больной зуб сам. Об этом рассказали в пресс-службе ГБСМП Ростова.У мужчины разболелась нижняя «шестерка». Однако вместо похода к стоматологу ростовчанин решил вылечить зуб сам. Он принимал обезболивающее и просто терпел боль. В итоге воспаление пошло в шею. У него развилась гнойная флегмона шеи, с переходом на грудную клетку.В больницу мужчину доставили с отечной шеей и высокой температурой. За жизнь мужчины боролись три специалиста: челюстно-лицевой хирург, хирург отделения гнойной хирургии и хирург отделения сосудистой хирургии.Если бы ростовчанин обратился за помощью позже, то воспалительный процесс спустился в область сердца, артерий и бронхов. Все могло бы закончится трагически.Мужчине сделали надрезы, провели санацию полостей. Установлены дренажи, чтобы обеспечить отток гноя. Восстановление в стационаре длилось 21 день. Спустя время мужчину выписали домой.