Волонтеры подключились к поискам пропавшего в Ростове пенсионера
Пропавшего в Ростове-на-Дону 62-летнего мужчину ищут волонтеры. Илгар Гаджиев не выходит на связь с родными с 26 марта.
Дочь пропавшего рассказала Rostov.ru, что отец помогает своим знакомым на Днепровском рынке. В день исчезновения он вышел из дома №10/4 на улице Штахановского и отправился к торговым рядам. Вечером мужчина домой не вернулся.
Родственники ростовчанина сразу написали заявление в полицию. Когда спустя неделю поиски не дали результатов, родные обратились за помощью к волонтерам. Сейчас добровольцы прочесывают улицы и расклеивают ориентировки с фото пропавшего.
На вид мужчине 60-65 лет, у него худощавое телосложение, короткие темные волосы, носит усы, глаза карие. В день исчезновения на пенсионере была черная куртка, черные классические брюки и серая шапка с черной полоской.
Если у вас есть информация о местонахождении Иглара Гаджиева, сообщите по номеру 8-900-120-50-51 (дочь Нигар), 8-800-700-54-52, 112.