На торги в Ростовской области уже во второй раз выставили имущество компании по обработке металла

В Ростовской области повторно выставлено на аукцион имущество металлообрабатывающей компании. Уведомление о предстоящих торгах опубликовано на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.С аукциона планируется реализовать седельный тягач Mеrсеdеs-Bеnz Aсtros 1844 LS 2017 года, спектрометр оптико-эмиссионный (модель Q4 Mobile) 2013 года выпуска, стационарный газовый миксер, плавильную печь типа МКПМ05 и наклонную газовую печь оплавления. Совокупная стартовая цена лотов составляет 9,2 миллиона рублей.Регистрация для участия в торгах открыта с 20 октября и продлится до 24 ноября. Результаты аукциона будут объявлены через неделю после завершения приема заявок.Компания «Технодон», зарегистрированная в Волгодонске Ростовской области в январе 2005 года, специализировалась на переработке отходов и лома цветных металлов. В ноябре 2024 года компания была объявлена несостоятельной.