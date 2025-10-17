Донской авиаперевозчик планирует получить допуски к рейсам из ростовского аэропорта Платов

фото: DonDay

Авиаперевозчик "Азимут" планирует добавить в перечень своих направлений международные полеты, отправной точкой которых станет ростовский аэровокзал Платов. Соответствующие сведения находятся в открытом доступе на веб-ресурсе Росавиации, в материалах межведомственной комиссии, занимающейся лицензированием авиакомпаний.Среди новых маршрутов, запрошенных к одобрению компанией "Азимут", значатся авиалинии в Казахстан, Саудовскую Аравию и Узбекистан. Помимо этого, авиакомпания рассматривает возможность осуществления нерегулярных рейсов, в частности, по направлениям Минеральные Воды – Дубай – Ростов-на-Дону и Минеральные Воды – Самарканд – Ростов-на-Дону.Стоит напомнить, что аэропорт Платов временно приостановил свою деятельность в феврале 2022 года из-за ограничений, связанных с обеспечением безопасности.