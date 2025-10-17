Череду магнитных бурь из-за за корональной дыры на Солнце прогнозируют на Дону

Фото: РАН

Население Ростовской области проинформировали о вероятных геомагнитных возмущениях, вызванных корональной дырой на Солнце. Соответствующее предупреждение выпустили эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.Обширная корональная дыра, наблюдаемая на поверхности Солнца на протяжении нескольких месяцев, вновь обращена к Земле, что может вызвать незначительные геомагнитные колебания в ближайшие дни. По информации лаборатории, одна из корональных дыр умеренного размера, существующая на Солнце уже долгое время, значительно увеличилась в размерах за последний месяц.Ученые полагают, что именно она способна оказать воздействие на геомагнитную обстановку в течение ближайших двух суток. Так, 17 октября уже зафиксировано увеличение концентрации плазмы в околоземном пространстве, что свидетельствует о приближении основного потока солнечного ветра, направляющегося к нашей планете.В эти дни людям, чувствительным к изменениям погоды, рекомендуется подготовиться. Желательно уменьшить физические и интеллектуальные нагрузки. Также рекомендуется ограничить потребление жирной, соленой пищи и кофе.