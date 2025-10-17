Новости
В Ростове восстановят дороги после аварий на водопроводе за 400 млн рублей

В Ростове-на-Дону устранят провалы на дорогах, образовавшиеся после ремонтных работ на сетях водоснабжения и канализации. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

За восстановление участков проезжей части и тротуаров возьмётся ООО «Водоканалстройкомплект». Стоимость контракта составит 411 миллионов рублей. Заказчиком выступает АО «Ростовводоканал».

Работы планируют завершить к концу 2026 года, а подрядчика выберут 11 ноября.
