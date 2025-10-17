Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области объявили опасность БПЛА 17 октября

В Ростовской области объявили опасность БПЛА 17 октября
В Ростовской области объявили опасность БПЛА 17 октября. Об этом сообщили в РСЧС около 17:30.

Жителям региона порекомендовали покинуть открытые участки улиц и зайти в помещения. А также посоветовали держаться дальше от окон.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.