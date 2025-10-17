По фальшивым рецептам ростовская аптека отпускала лекарства «два по цене одного»

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону фармацевтическая организация занималась продажей лекарств, применяя акцию "два по цене одного" и используя фальшивые рецепты. Информация об этом случае стала известна благодаря публикации на сайте Арбитражного суда Ростовской области.В августе этого года во время проверки аптеки ООО "Армфарма", находящейся на улице Миронова, представители Росздравнадзора по Ростовской области обнаружили значительные нарушения. В частности, работники аптеки продавали медикаменты по принципу "два по цене одного", выдавая пациентам удвоенную дозу лекарства вместо однократной. Кроме того, некоторые рецепты содержали неточности: название медицинского заведения на бланке не совпадало с оттиском печати другой больницы.Кроме того, контролирующие органы выявили, что у одного из сотрудников аптеки отсутствовали требуемые документы, подтверждающие квалификацию, такие как сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации.После завершения инспекции, контролирующий орган обратился в суд с иском. Арбитражный суд Ростовской области, изучив материалы дела, признал фармацевтическую компанию виновной в совершении административного правонарушения. В результате аптеке был назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.