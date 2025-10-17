По фальшивым рецептам ростовская аптека отпускала лекарства «два по цене одного»
В Ростове-на-Дону фармацевтическая организация занималась продажей лекарств, применяя акцию "два по цене одного" и используя фальшивые рецепты. Информация об этом случае стала известна благодаря публикации на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
В августе этого года во время проверки аптеки ООО "Армфарма", находящейся на улице Миронова, представители Росздравнадзора по Ростовской области обнаружили значительные нарушения. В частности, работники аптеки продавали медикаменты по принципу "два по цене одного", выдавая пациентам удвоенную дозу лекарства вместо однократной. Кроме того, некоторые рецепты содержали неточности: название медицинского заведения на бланке не совпадало с оттиском печати другой больницы.
Кроме того, контролирующие органы выявили, что у одного из сотрудников аптеки отсутствовали требуемые документы, подтверждающие квалификацию, такие как сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации.
После завершения инспекции, контролирующий орган обратился в суд с иском. Арбитражный суд Ростовской области, изучив материалы дела, признал фармацевтическую компанию виновной в совершении административного правонарушения. В результате аптеке был назначен штраф в размере четырех тысяч рублей.