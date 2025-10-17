В Ростовской области в жутком ДТП пострадали пять человек

Фото: Госавтоинспекция РО

Вечером 17 октября на трассе, соединяющей Ростов, Семикаракорск и Волгодонск, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы различной степени тяжести получили пять человек. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах Ростовской области.По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля «Лада Гранта», которому 67 лет, по невыясненным причинам совершил выезд на встречную полосу движения. Там произошло мощное столкновение легковушки с автомобилем иностранного производства «Опель Вектра», за рулем которого находился 48-летний гражданин.В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области уточнили, что в результате данного инцидента пострадали оба водителя, а также пассажиры иномарки - женщина 42 лет и молодые люди в возрасте 17 и 21 года. Все пострадавшие были доставлены в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.