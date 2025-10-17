Новости
В Ростове на Привокзальной площади запретят парковку и остановку автомобилей

Администрация Ростова-на-Дону информирует жителей города о грядущих изменениях в правилах парковки на Привокзальной площади. Департамент, отвечающий за автомобильные дороги и организацию дорожного движения, сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспорта.

Новые ограничения вступят в силу 8 ноября. Причиной данного решения является установка предупреждающих знаков, информирующих о возможности принудительной эвакуации автомобилей, припаркованных с восточной стороны проезда, идущего вдоль дома по адресу: пл. Привокзальная, 2/1.
Фото: Donday
