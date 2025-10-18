В небе над Ростовской областью уничтожили один беспилотник

фото: DonDay

На Дону отразили атаку одного беспилотника. Согласно информации Министерства обороны РФ, 17 октября, в период с 21:00 до 23:00, дежурные системы противовоздушной обороны нейтрализовали 29 БПЛА самолетного типа над различными регионами страны.Уточняется, что один из этих аппаратов был сбит в воздушном пространстве Ростовской области. Помимо этого, в ночь на 17 октября из-за атаки беспилотника в хуторе Киселево Красносулинского района были зафиксированы повреждения забора и жилого дома на частном участке.