К поиску пропавшего в Ростовской области пенсионера подключились волонтеры



К поиску пропавшего в Ростовской области пенсионера подключились волонтеры. Иван Антонюк пропал 4 марта в Сальске.



В этот день 72-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. До сих пор о местонахождении пенсионера ничего не известно. Близкие пропавшего говорят, что он нуждается в медицинской помощи.



Семья Ивана Антонюка обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. К поискам подключились добровольцы отряда «Лиза Алерт Юг».

Рост пропавшего – 176 сантиметров. У него среднее телосложение, короткие седые волосы. Особые приметы: шрамы на голове и животе. В день исчезновения мужчина был одет в полосатую рубашку болотного цвета, черное трико, синюю олимпийку с белой полоской впереди.



Если вы что-либо знаете о местонахождении Ивана Антонюка, просьба обращаться по телефонам: 8-918-540-59-90, 8-800-700-54-52 или 112.