Кадры задержания подозреваемого в жестоком убийстве обнародовали в Ростовской области.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области опубликовали видеоматериалы задержания лица, подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары. По информации, предоставленной областным управлением МВД, 17 октября утром в частном доме в микрорайоне Заводской города Каменск-Шахтинский были обнаружены тела мужа и жены без признаков жизни.На видеоматериалах зафиксировано, что задержанный пребывает в состоянии, напоминающем шоковое. В частности, на вопрос о его прибытии в Ростовскую область, он дал ответ, что приехал «из Африки».В настоящее время задержанный находится под стражей в здании Следственного комитета. В ближайшем будущем для него будет избрана мера пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, регламентирующей ответственность за убийство двух или более лиц.