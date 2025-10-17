Новости
Кадры задержания подозреваемого в жестоком убийстве обнародовали в Ростовской области.

В Ростовской области опубликовали видеоматериалы задержания лица, подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары. По информации, предоставленной областным управлением МВД, 17 октября утром в частном доме в микрорайоне Заводской города Каменск-Шахтинский были обнаружены тела мужа и жены без признаков жизни.

На видеоматериалах зафиксировано, что задержанный пребывает в состоянии, напоминающем шоковое. В частности, на вопрос о его прибытии в Ростовскую область, он дал ответ, что приехал «из Африки».

В настоящее время задержанный находится под стражей в здании Следственного комитета. В ближайшем будущем для него будет избрана мера пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье, регламентирующей ответственность за убийство двух или более лиц.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
