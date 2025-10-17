Власти Ростова признали проблему, связанную с работой троллейбусов

Фото: Дондей

Столица Юга России, Ростов-на-Дону, может лишиться одного из трёх видов городского общественного транспорта — троллейбусов.В Ростове-на-Дону функционируют семь троллейбусных маршрутов, обслуживаемых муниципальным предприятием «РТК». В октябре руководство компании выразило обеспокоенность острой нехваткой водителей. На данный момент дефицит кадров составляет 91 человек, что эквивалентно 68% от необходимого количества специалистов.Проблема оказалась более масштабной, чем просто нехватка сотрудников. Директор дептранса Константин Лашенко отметил, что вся контактная сеть города требует серьёзной реконструкции. Если удастся реализовать федеральные программы по закупке подвижного состава, ремонт контактной сети будет финансироваться исключительно из региональных бюджетов. Однако на данный момент у города нет таких средств.Всего на маршруты выходят 20 единиц техники. Обновлять или пополнять состав в ближайшее время не планируется.Для того чтобы осознать, что двадцати единиц транспорта явно недостаточно для обслуживания населения численностью более миллиона человек, не требуется быть специалистом. Несмотря на наличие трамваев и автобусов, город испытывает дефицит квалифицированных специалистов и технического обслуживания. По этой причине на маршруты выходит значительно меньше транспорта, чем необходимо.В Дептрансе вместо поиска оптимальных решений объявили о повышении стоимости проезда. Уже стало известно, какую сумму планирует установить одна из транспортных компаний. «Ростовпассажиртранс» собирается увеличить плату за проезд до 44 рублей. По словам заместителя директора департамента экономики Алексея Гернеса, администрация будет тщательно изучать обоснованность этих изменений, документы уже находятся на рассмотрении.