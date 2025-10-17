Уголовное дело возбудили по факту жесткого убийства супружеской пары в Ростовской области

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области инициировано уголовное производство в связи с обнаружением тел двух убитых. Трагедия разыгралась в городе Каменск-Шахтинский, где разногласия между мужчиной, его родственницей и её супругом переросли в смертельную схватку: мужчина лишил их жизни, используя молоток в качестве орудия.Чудовищное происшествие случилось сегодня, 17 октября, в районе Заводском в Каменске-Шахтинском. По данным информационного агентства DonDay, Федор Миляев пришел в гости к своей сестре. Во время встречи между ними вспыхнула яростная ссора. В разгар конфликта Федор, схватив молоток, ударил сестру по голове. Муж сестры попытался остановить насилие, но также стал жертвой нападения.Поняв, что натворил, виновник попытался бежать с места злодеяния. Тем не менее, благодаря оперативным мероприятиям, преступник был схвачен и доставлен для проведения следствия.В Следственном комитете Российской Федерации по Ростовской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении подозреваемого по статье, предусматривающей наказание за «Убийство двух и более лиц». В настоящее время проводятся необходимые экспертные исследования и следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.