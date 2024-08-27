В Ростовском областном суде показали переписку Анастасии Майбороды

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В Ростовском областном суде продолжается слушание по делу семьи, перекрутившей свою дочь в мясорубке. В ходе очередного слушания 27 августа обнародовали переписку Анастасии Майбороды с мамой.Жуткое убийство произошло 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском. Якобы в тот день предприниматель Яков Майборода поругался с женой. Он хотел ударить Анастасию ногой, но попал дочке Лене по голове, от чего та скончалась на месте.Родители решили избавиться от тела ребенка. Они расчленили малышку, пропустили через мясорубку, а останки спрятали в морозилку. Затем Анастасия позвонила в 112 и сообщила о пропаже ребенка.Правда быстро вскрылась, и родителей задержали. Супругам предъявили обвинение в убийстве. Первоначальная версия событий вызвала сомнения. Как сообщил судмедэксперт, смерть девочки наступила от асфиксии тупым предметом, а не из-за падения. Кроме того, расчленителем был настоящий профессионал. Он обладал навыками, которые обычно присущи патологоанатому, мяснику и другим смежным профессиям.Из обнародованных переписок стало понятно, что у супругов периодически возникали конфликты. Скандалы начались уже в первый год совместной жизни.- Я не хочу жить с ним и не хочу доучиваться, я не знаю, что мне делать, - пишет Анастасия в декабре 2022 года.- Что с тобой происходит, что ты хочешь? - спрашивает мама.- Ничего. Я Лену хочу продать. Может, узнаешь, нужен ли кому-то ребенок?Также из видеозаписей понятно, что горе-мать часто закрывала дочку одну на балконе и на кухне. Сама девушка признавалась, что на плач ребенка ей «все равно».- Я ненавижу своего мужа и дочь, сижу на лавочке и не хочу возвращаться домой, - рассказывает девушка маме в одной из переписок. - Я уже готова отдать ее в детдом.Неоднократно родственница Анастасии предлагала отказаться от ребенка и забрать его. Однако та не хотела воспитывать малышку сама, но и отдавать тоже не собиралась. А мужа и вовсе собиралась лишить родительских прав. Как призналась девушка, таким образом она вымещала на ребенке свою злость из-за несчастного детства.- Мне от папы любви в детстве не хватило. Лене я хочу сейчас создать такие же условия.- Ты за себя хочешь отомстить своей дочери? - спрашивает мама.- Да, - добавила девушка.