В суде показали орудия убийства пары, которая перекрутила дочь на мясорубке

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В Ростовском суде были представлены вещественные доказательства по уголовному делу семьи Майборода, обвиняемой в убийстве своей 8-месячной дочери. Очередное заседание состоялось 14 августа.Жуткое убийство произошло 28 апреля 2023 года в Суворовском микрорайоне. В тот день предприниматель Яков вернулся домой, на улицу Платона Кляты. Между ним и его супругой Анастасией произошел скандал. По версии следствия, Яков ударил Анастасию ногой, когда она держала на руках их дочь. Однако он промахнулся. В результате чего его дочь получила удар по голове и скончалась.Вместо того чтобы вызвать скорую помощь, пара начала избавляться от тела младенца. Они расчленили дочь и пропустили её останки через мясорубку. Затем разложили по пакетам и спрятали в морозилку.В ходе судебного заседания в Ростовском областном суде были представлены следующие вещественные доказательства: ножи различной длины и формы, ножницы, тапочки со следами крови, миска для еды и мясорубка. На каждом из этих предметов были обнаружены кровь и другие биологические материалы.