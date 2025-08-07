На три дня без горячей воды останется часть Первомайского района в Ростове

Фото: Donday

В Первомайском районе Ростова-на-Дону на три дня прекратится подача горячей воды для жителей. Информацию подтвердила глава Министерства жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.Приостановка водоснабжения связана с проведением профилактических работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду. С 12 по 15 августа горячая вода не будет доступна по следующим адресам: ул. Вятская, дома №№ 25/100, 37а, 39/2, 39/4, 41, 41/1, 41/2, 43, 45, 45/1; Днепровский переулок, дома №№ 47/107, 109, 111, 115, 115б, 115/1, 117 к.1, 117 к.2, 120, 20б, 120 г; улица Обская, дом № 122/1; улица Штахановского, дома №№ 1/33, 3, 8, 10/4а, 10/4б, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 14/2, 16, 18/1, 19, 19/1, 20/1, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 24, 25а.Стоит добавить, что аналогичные гидравлические испытания проводятся и в другом районе Ростова. В частности, в Западном жилом массиве до конца сентября будут наблюдаться перебои с горячей водой, при этом отключения будут проводиться поэтапно в различных секторах района.- Для повышения надежности работы систем теплоснабжения в предстоящем отопительном сезоне запланированы дополнительные работы по замене участков тепловых сетей в проходных коллекторах Западного жилого массива, - уточнили в ООО «Ростовские тепловые сети».