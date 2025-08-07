Жителей Ростовской области предупредили об адской жаре

Фото: Donday

Ростовское управление МЧС распространило экстренное предупреждение среди жителей Ростовской области в связи с приближающейся аномальной жарой. По информации синоптиков, после обеда, 7 августа, в южной части Ростова-на-Дону ожидается резкий скачок температуры до отметки в 40 градусов выше нуля.Когда погода ухудшается, вероятность происшествий значительно увеличивается. Жителям настоятельно рекомендуется ограничить время пребывания на улице в самые жаркие часы – с 12:00 до 16:00, отдавать предпочтение светлой, воздухопроницаемой одежде из натуральных тканей, а также обязательно надевать головные уборы для предотвращения солнечного удара.