Специалисты минприроды проверят информацию о сливе нечистот в водоем под Ростовом

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области проверят информацию о сливе нечистот в водоем поселка Красный Сад в Азовском районе.Местные жители уже давно обратили внимание на плохое состояние водоема в районе ЖК «Дубрава». Люди уверены, что туда сливают канализационные стоки. Многочисленные жалобы в природоохранные организации и городскую администрацию. В процессе рассмотрения обращений стало ясно, что этот водоём не находится под контролем муниципалитета. Этот факт серьёзно осложняет решение проблемы.Поэтому жители обратились в СМИ. На публикации откликнулись специалисты Минприроды. Сотрудники ведомства уже выехали на объект для осмотра территории.