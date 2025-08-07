Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Специалисты минприроды проверят информацию о сливе нечистот в водоем под Ростовом

Специалисты минприроды проверят информацию о сливе нечистот в водоем под Ростовом
Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области проверят информацию о сливе нечистот в водоем поселка Красный Сад в Азовском районе.

Местные жители уже давно обратили внимание на плохое состояние водоема в районе ЖК «Дубрава». Люди уверены, что туда сливают канализационные стоки. Многочисленные жалобы в природоохранные организации и городскую администрацию. В процессе рассмотрения обращений стало ясно, что этот водоём не находится под контролем муниципалитета. Этот факт серьёзно осложняет решение проблемы.

Поэтому жители обратились в СМИ. На публикации откликнулись специалисты Минприроды. Сотрудники ведомства уже выехали на объект для осмотра территории.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.