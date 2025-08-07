Новости
При пожаре в Ростовской области спасли двое пожилых супругов

В Ростовской области при пожаре в летней кухне спасли пожилых супругов. ЧП произошло в ГУ МЧС по региону.

Предварительно, пламя вспыхнуло 3 августа на улице Калмыкова. Из-за короткого замыкания загорелась летняя кухня. Огонь распространился на площади в 12 квадратных метров. Тогда на место вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС эвакуировали пожилых супругов из дома. Никто в результате пожара не пострадал.

Для тушения задействовали семь специалистов на двух автоцистернах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
