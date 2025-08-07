В Сальске после критики Юрия Слюсаря навели порядок во дворе дома на Социалистической

Фото: Правительство Ростовской области

В Сальске за неделю закончили благоустройство двора между многоквартирными домами на Социалистической, Льва Толстого и Чернышевского. Местные жители жаловались на состояние этой территории главе региона Юрию Слюсарю, когда в конце июля он приезжал в город после ночной атаки беспилотников.Горожане пожаловались на коммунальщиков, которые после ремонта аварийного участка теплотрассы оставили разрытые ямы. На протяжении нескольких месяцев люди просили местные власти навести порядок. Однако они не сумели ничего добиться.Врио губернатора Ростовской области назвал это безалаберностью коммунальщиков. Юрий Слюсарь поручил оперативно провести работы на этом участке.«В доме много пожилых людей, во дворе гуляют дети, рядом – детский сад, а прямо у подъездов – рытвины глубиной не менее метра, с наваленным по краям грунтом вперемешку с мусором. Самое печальное, что об этом коммунальном бардаке люди писали во все местные инстанции, но «бесхозные» ямы продолжали жить своей жизнью», - написал в своем ТГ-канале Юрий Слюсарь после встречи с жителями.После критики главы региона двор привели в порядок. За неделю засыпали ямы, заасфальтировали проезд, обустроили подходы к подъездам и парковочные места. Также по просьбам жителей завезли грунт для клумбы. Они планируют самостоятельно ее благоустроить.