На Дону межмуниципальный транспорт оборудуют валидаторами с оффлайн-режимом

Проблемы со связью в Ростовской области наблюдаются с начала лета. Интернет отключают из соображений безопасности из-за атак беспилотников. В итоге жители начали сталкиваться с неработающей доставкой, такси и, как оказалось, валидаторами в автобусах.

В конце июня в администрации Ростова заявили, что валидаторы в общественном транспорте справляются с оплатой и без подключения к интернету.

Как уточнила замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Алена Беликова на пресс-конференции 6 августа, такими устройствами оснащен не весь общественный транспорт. На межмуниципальных маршрутах стоит другая система безналичной оплаты, которая зависит от интернет-соединения.

На сегодняшний день программное обеспечение меняют и в сентябре его должны полностью заменить.

- Мы вернемся к системе, которая была некоторое время назад, когда в случае отсутствия возможности оплаты безналом в автобусе вы имеете право ехать бесплатно, - сообщила Алена Беликова.


С обновленными валидаторами все межмуниципальные маршруты смогут работать оффлайн даже с отсутствием или перебоями интернета.
Фото: Дондей
