Донских водителей предупредили о новых ограничениях

Фото: Нейросеть

С 1 сентября 2025 года в России начнет действовать обновленный перечень медицинских противопоказаний и ограничений, влияющих на возможность управления транспортными средствами. Министерство здравоохранения провело пересмотр ранее действующего списка, который оставался без изменений с 2014 года, дополнив его новыми заболеваниями и уточнив существующие формулировки. Мы решили разобраться, кому из жителей Ростовской области могут запретить управление автомобилем.Одно из главных изменений касается психических расстройств. В обновленный список было включено понятие "общие расстройства психологического развития", к которым относятся, например, аутизм, синдром Ретта, синдром Аспергера и другие состояния, характеризующиеся нарушением восприятия окружающего мира.Однако наличие такого диагноза не означает автоматический запрет на вождение. Врач должен оценить способность человека безопасно управлять транспортным средством. В случае отрицательной оценки, водительское удостоверение не будет выдано или будет аннулировано.Также изменения коснулись нарушений зрения. Ранее единственным противопоказанием являлась ахроматопсия (полная цветовая слепота). Теперь в список включена более широкая категория - "аномалии цветового зрения", что теоретически может затронуть и людей, страдающих дальтонизмом.Но и в этом случае решение о запрете принимает врач, основываясь на степени выраженности нарушения. Если человек различает сигналы светофора, несмотря на путаницу между красным и зеленым цветами, запрет на вождение маловероятен.Напомним, что водительские права у жителей Ростовской области могут быть отозваны по медицинским показаниям после прохождения медосмотра. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. Если в настоящее время медкомиссия проходится раз в 10 лет при замене водительского удостоверения, то с вступлением закона в силу врачи смогут направлять водителей на внеплановые медосмотры при наличии подозрений на серьезные заболевания.На прохождение медосмотра отводится 3 месяца. В случае отказа или неявки в указанный срок, водительское удостоверение аннулируется. Результаты медосмотра передаются в МВД, где принимается окончательное решение о возможности управления транспортным средством.