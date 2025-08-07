Из горящего дома в Ростове спасли пожилую пару

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону спасатели МЧС вызволили из объятого пламенем дома пожилую пару. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.Инцидент произошел рано утром 7 августа на улице 3-й, в доме под номером 14. Оказалось, что загорелись дом и автомобиль.На место происшествия незамедлительно прибыли 18 пожарных, используя четыре единицы специализированной техники. Из пылающего одноэтажного здания сотрудники МЧС эвакуировали пожилых супругов. Потушить пожар, распространившийся на площадь 25 квадратных метров, удалось в течение одного часа.