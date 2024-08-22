Судмедэксперты огласили причину смерти девочки в Суворовском

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В Ростовском областном суде на очередном заседании по уголовному делу семьи Майборода выступили два судмедэксперта. Специалисты озвучили характер повреждений погибшей 8-месячной малышки и причину ее смерти 22 августа. Об этом сообщает Donday.ru.Жестокое убийство случилось 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском. В тот день предприниматель Яков вернулся домой и начал ругаться с женой. По версии следствия, он замахнулся на нее ногой, когда на руках у нее была девочка. Мужчина попал ногой прямо по голове малышке, от чего та скончалась на месте.Родители решили замести следы и избавились от ее тела: расчленили труп ребенка и пропустили через мясорубку. Останки девочки расфасовали по 13 пакетам и положили в морозильную камеру. Затем Анастасия Майборода позвонила в 112 и заявила о пропаже ребенка. На месте полиция нашла «фарш», супругов сразу же задержали.Согласно экспертизе, смерть девочки не могла наступить от падения. Ребенок скончался от механической асфиксии.- Удариться шеей ребенку практически невозможно. Дело в том, что у младенцев ее как таковой и нет, пришлось бы специально отодвигать подбородок, чтобы нанести удар. Кроме того, черепно-мозговая травма отсутствовала. Согласно проведенной экспертизе девочку задушили тупым предметом, - рассказывает эксперт на суде. - На момент расчленения она была уже мертва. Сохраненные в морозильной камере части тела как-раз таки помогли определить характер повреждений.По словам судмедэксперта, расчленял девочку знающий человек: на теле обнаружили четкие ровные разрезы, части тела отрезали по хрящам (суставным поверхностям), а череп вскрыли ровно от большого родничка к малому, там, где сделать это проще всего.- Применялась «секционная техника» при вскрытии младенца, которую обычно используют патологоанатомы. Лицо, производившее отделение мягких тканей костей скелета и расчленение трупа, могло иметь определенные знания в области анатомии и навыки в разделывании туш. Ими могут обладать не только врачи различных профилей, но и такие работники, как повар, мясник, рыбак и другие, - рассказала судмедэксперт.