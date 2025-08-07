Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксае в ДТП с двумя легковушками пострадали два человека

В Аксае в ДТП с двумя легковушками пострадали два человека
Вечером 6 августа на улице Шевченко в Аксае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали люди.

Авария произошла возле дома № 191, где столкнулись автомобили марок «Ниссан» и «Тойота». Свидетели инцидента вызвали экстренные службы, предположив наличие пострадавших в результате столкновения.

По данным, полученным от МБУ АР УПЧС, в ДТП предварительно пострадали два человека. Водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.