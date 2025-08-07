В Аксае в ДТП с двумя легковушками пострадали два человека

Фото: соцсети

Вечером 6 августа на улице Шевченко в Аксае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали люди.Авария произошла возле дома № 191, где столкнулись автомобили марок «Ниссан» и «Тойота». Свидетели инцидента вызвали экстренные службы, предположив наличие пострадавших в результате столкновения.По данным, полученным от МБУ АР УПЧС, в ДТП предварительно пострадали два человека. Водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» получили ранения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.