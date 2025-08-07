Новости
Громадная пробка из-за ДТП парализовала движение на Новочеркасском шоссе под Ростовом

В районе Ростова-на-Дону, на Новочеркасском шоссе, авария на дороге вызвала значительные осложнения для автомобилистов. По словам очевидцев, происшествие случилось на Новочеркасском шоссе, недалеко от 1053 км автомагистрали М-4.

Автомобильная пробка растянулась от проспекта Шолохова до 1053 километра федеральной трассы. В 14:00 сервис "Яндекс.Карты" показал, что длина затора составляет более семи километров.

В настоящий момент выясняются подробности и причины дорожно-транспортного инцидента.
Фото: Яндекс.Карты
