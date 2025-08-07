«Ростдонавтовокзал» подал кассационную жалобу к донскому минтрансу

Фото: Соцсети

"Ростдонавтовокзал" подал жалобу в кассационном порядке на решение Министерства транспорта Ростовской области. Информация об этом доступна в базе данных арбитражных дел.Арбитражный суд Северо-Кавказского округа назначил рассмотрение этой жалобы на 30 сентября 2025 года, заседание пройдет в Краснодаре.Летом 2024 года "Ростдонавтовокзал" направил запрос в региональное министерство транспорта, требуя отмены решения о переносе 14 междугородних маршрутов. В предыдущем году министерство осуществило перенос на вокзал, расположенный на территории бывшего аэропорта.Впоследствии транспортные компании прекратили сотрудничество с "Ростдонавтовокзалом" и заключили новые соглашения с "Центральным" вокзалом, произведя обновление маршрутов. Согласно документам дела, истец утверждал, что были нарушены нормы законодательства о защите конкуренции, поскольку для новых маршрутов требовалось проведение конкурсных процедур.Министерство транспорта, в свою очередь, утверждало, что для переноса уже действующих маршрутов проведение конкурса не является обязательным. Первоначально суд поддержал позицию "Ростдонавтовокзала".Однако в мае 2025 года три транспортные компании выразили мнение, что решение суда первой инстанции оказывает непосредственное влияние на их интересы. Они и Минтранс подали апелляционные жалобы. В июне 2025 года 15-й арбитражный апелляционный суд принял решение в пользу Минтранса.В результате "Ростдонавтовокзал" подал кассационную жалобу в Министерство транспорта Ростовской области.