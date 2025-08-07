Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону за сутки произошло 12 техногенных пожаров

На Дону за сутки произошло 12 техногенных пожаров
В Ростовской области за последние сутки 6 августа удалось потушить 12 возгораний, вызванных техногенными причинами. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по региону.

Также сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров, вызванных природными факторами. На места происшествий, где произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, были направлены спасатели. В результате были спасены три человека.

В общей сложности в ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций было задействовано более трёхсот специалистов и 76 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.