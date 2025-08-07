На Дону за сутки произошло 12 техногенных пожаров

Фото: ГУ МЧС РО

В Ростовской области за последние сутки 6 августа удалось потушить 12 возгораний, вызванных техногенными причинами. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по региону.Также сотрудники МЧС ликвидировали 10 пожаров, вызванных природными факторами. На места происшествий, где произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, были направлены спасатели. В результате были спасены три человека.В общей сложности в ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций было задействовано более трёхсот специалистов и 76 единиц техники.