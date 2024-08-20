В суде Ростова обнародовали запись звонка в 112 матери, перекрутившей в мясорубке дочь

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В Ростовском областном суде обнародовали запись звонка в службу спасения 112 в день убийства 8-месячной малышки на Платона Кляты. Запись разговора Анастасии Майбороды включили в рамках очередного судебного заседания 20 августа, сообщает Donday.ru.Убийство произошло 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском. Якобы в тот день предприниматель Яков пришел домой и сильно поругался с супругой. По версии следствия, мужчина пытался ударить Анастасию, но попал ногой в голову ребенку, который был в тот момент у мамы на руках.Вместо того чтобы позвонить в «скорую», супруги решили расчленить дочь и пропустить через мясорубку. Останки девочки они расфасовали по пакетам и убрали в морозилку.Чтобы обеспечить себе алиби, Анастасия обратилась в службу 112 и сообщила о том, что ребенок пропал.- Здравствуйте, у меня украли дочь, - рассказывает девушка. - Как украли?! - спрашивает диспетчер. - Я не знаю, помню только силуэт. Возможно, это муж, - добавила Анастасия.Этот разговор стал последним, перед тем как полицейские нагрянули в квартиру семьи Майборода. Силовики обнаружили в холодильнике несколько пакетов с останками 8-месячной девочки.Напомним, в суде ранее показали орудия убийства, которые супруги использовали в день трагедии 28 апреля. Присяжным продемонстрировали ножи различной длины и формы, ножницы, миску для еды и мясорубку.