Двоих ростовчан будут судить по обвинению в смертельном избиении мужчины

В Ростове-на-Дону двое мужчин предстанут перед судом за убийство, совершённое путём избиения. Инцидент произошёл в октябре 2023 года в Первомайском районе города.

По версии следствия, конфликт между тремя мужчинами начался у магазина. Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой двое подозреваемых жестоко избили третьего руками и ногами по голове и телу. Прохожие вызвали скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали. Однако в январе 2024 года мужчина скончался от полученных травм. Полицейские задержали подозреваемых. Их отправили в СИЗО.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, подозреваемые свою вину не признали.
Фото: СУ СКР по Ростовской области
