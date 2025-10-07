Фото: Дондей

В ростовском дептрансе объяснили причину отмены маршрута № 1А. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации.Автобусное сообщение мкр. Суворовский – Главный автовокзал было прекращено с 1 октября, отметили в городском центре управления пассажирскими перевозками.В департаменте это объяснили отсутствием перевозчика.- До 30 сентября маршрут № 1А обслуживала Ростовская транспортная компания по временному контракту. В настоящее время на данный маршрут нет перевозчика. Поиски продолжаются, - отметили местные власти.Было отмечено, что маршрут № 1А почти полностью дублируется маршрутами № 1, 27 и 43, которые в данный момент обеспечивают транспортную связь между микрорайоном Суворовским и центральной частью города.В связи с этим количество подвижного состава на дублирующих маршрутах будет увеличено на два автобуса.