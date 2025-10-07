Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В ростовском дептрансе объяснили причину отмены маршрута № 1А

В ростовском дептрансе объяснили причину отмены маршрута № 1А
В ростовском дептрансе объяснили причину отмены маршрута № 1А. Соответствующее сообщение появилось на сайте администрации.

Автобусное сообщение мкр. Суворовский – Главный автовокзал было прекращено с 1 октября, отметили в городском центре управления пассажирскими перевозками.

В департаменте это объяснили отсутствием перевозчика.

- До 30 сентября маршрут № 1А обслуживала Ростовская транспортная компания по временному контракту. В настоящее время на данный маршрут нет перевозчика. Поиски продолжаются, - отметили местные власти.

Было отмечено, что маршрут № 1А почти полностью дублируется маршрутами № 1, 27 и 43, которые в данный момент обеспечивают транспортную связь между микрорайоном Суворовским и центральной частью города.

В связи с этим количество подвижного состава на дублирующих маршрутах будет увеличено на два автобуса.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.