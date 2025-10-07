На последующие этапы благоустройства Пушкинской набережной выделят 1,2 млрд рублей

Фото: ДонДей

Более миллиарда рублей было инвестировано правительством Ростовской области в два этапа реконструкции Пушкинской набережной в Таганроге. Данные сведения опубликованы на официальном веб-ресурсе областной администрации.Следует отметить, что первый этап модернизации набережной был успешно завершен в августе прошлого года. В ключевой части променада была проведена реновация пешеходных зон с использованием тротуарной плитки и восстановлением старинной мостовой. Кроме того, появилась современная система освещения, были установлены камеры наблюдения и оборудованы пространства для детских игр и занятий спортом. Существенные улучшения коснулись и парковой зоны: высажены новые виды деревьев, такие как клены, дубы и ивы, а также различные многолетние кустарники.После успешного завершения первого этапа обновления Пушкинской набережной в 2024 году, началась активная подготовка к старту второго и третьего этапов инициативы. Данные работы охватывают укрепление береговой линии на протяжении 2 километров и благоустройство 5,5 гектара прогулочной территории.В рамках второго этапа планируется укрепление проблемных зон береговых укреплений протяженностью 830 метров, а также облагораживание прилегающей к променаду территории площадью 1,2 гектара.На работы по укреплению береговой линии Пушкинской набережной в Таганроге будет выделено 858 миллионов рублей. Третий этап предусматривает обновление пешеходной зоны набережной длиной 1,8 километра. Финансирование данной части проекта оценивается в 368 миллионов рублей.