Железнодорожный переезд в Ростовской области закроют на восемь часов из-за ремонта

Фото: ДонДей

В Зимовниковском районе Ростовской области 7 октября ожидается временное прекращение автомобильного движения через железнодорожный переезд. По информации, предоставленной районной администрацией, проезд будет закрыт на восемь часов.В частности, в станице Зимовники, на железнодорожном переезде, находящемся на 271-м км ПК 7 по Мостовому переулку (центральному), с 9:00 до 17:00 проезд для автотранспорта будет недоступен. Причиной данного ограничения является проведение запланированных ремонтных работ на железнодорожном полотне.В связи с планируемым ремонтом администрация района настоятельно советует автомобилистам учитывать данную информацию при составлении маршрутов.