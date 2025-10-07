Новости
Железнодорожный переезд в Ростовской области закроют на восемь часов из-за ремонта

В Зимовниковском районе Ростовской области 7 октября ожидается временное прекращение автомобильного движения через железнодорожный переезд. По информации, предоставленной районной администрацией, проезд будет закрыт на восемь часов.

В частности, в станице Зимовники, на железнодорожном переезде, находящемся на 271-м км ПК 7 по Мостовому переулку (центральному), с 9:00 до 17:00 проезд для автотранспорта будет недоступен. Причиной данного ограничения является проведение запланированных ремонтных работ на железнодорожном полотне.

В связи с планируемым ремонтом администрация района настоятельно советует автомобилистам учитывать данную информацию при составлении маршрутов.
Фото: ДонДей
