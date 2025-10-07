Новости
За сутки в Ростовской области ликвидировали 11 пожаров

За 7 октября в Ростовской области ликвидировали 11 пожаров. Об этом сообщили в донском ГУ МЧС.

Пожарные участвовали в тушении восьми техногенных пожаров. В них спасли одного человека.

Помимо этого, спасателей привлекали к ликвидации последствий трех дорожных происшествий.

Всего были задействованы 68 специалистов на 17 единицах спецтехники.

Жителей региона предупреждают о чрезвычайной пожароопасности 7 октября. Высокая пожароопасность пятого класса прогнозируется местами в северо-восточных, центральных и юго-восточных районах. А пожароопасность четвертого класса будет действовать местами в северо-восточных районах.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
