Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

С сентября автобус №1А в Ростове Суворовский – Главный автовокзал возобновил работу

С сентября автобус №1А в Ростове Суворовский – Главный автовокзал возобновил работу

Свою работу в Ростове возобновил автобусный маршрут № 1А Суворовский –Главный автовокзал. Транспорт не выходил на линии более двух месяцев.

Жители города были крайне недовольны отсутствием автобуса из Суворовского. Им приходилось ездить с пересадками, чтобы попасть на работу.

По данным городской мэрии, выходить на линии должны два автобуса большой вместимости. Как выяснилось, с 30 июня МУП «Ростовская транспортная компания» не выпускала транспорт. Теперь перевозчика привлекут к ответственности.

Восстановили работу автобуса с 10 сентября.
фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.