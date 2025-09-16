С сентября автобус №1А в Ростове Суворовский – Главный автовокзал возобновил работу
Свою работу в Ростове возобновил автобусный маршрут № 1А Суворовский –Главный автовокзал. Транспорт не выходил на линии более двух месяцев.
Жители города были крайне недовольны отсутствием автобуса из Суворовского. Им приходилось ездить с пересадками, чтобы попасть на работу.
По данным городской мэрии, выходить на линии должны два автобуса большой вместимости. Как выяснилось, с 30 июня МУП «Ростовская транспортная компания» не выпускала транспорт. Теперь перевозчика привлекут к ответственности.
Восстановили работу автобуса с 10 сентября.