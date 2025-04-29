В Ростовской области задержали несколько электричек из-за неполадок

Фото: Дондей

В Ростовской области произошла задержка в движении нескольких электричек из-за неполадок. Об этом сообщили представители СКППК.По информации компании, пять пригородных поездов, следующих между Ростовом, Успенской и Таганрогом, отстают от графика по техническим причинам.В частности, поезд № 6075, следующий по маршруту Таганрог – Ростов, прибудет с опозданием на 21 минуту. Состав № 6502 задержится в пути и прибудет в Таганрог на 27 минут позже расписания. Электричка № 6507 прибудет в донскую столицу с задержкой в 20 минут.Пригородный поезд № 6304, курсирующий по маршруту Таганрог – Успенская, прибудет на конечную станцию с опозданием на 21 минуту, а электричка № 6704 Ростов – Таганрог прибудет в приморский город с задержкой на 25 минут.