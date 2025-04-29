Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области задержали несколько электричек из-за неполадок

В Ростовской области задержали несколько электричек из-за неполадок
В Ростовской области произошла задержка в движении нескольких электричек из-за неполадок. Об этом сообщили представители СКППК.

По информации компании, пять пригородных поездов, следующих между Ростовом, Успенской и Таганрогом, отстают от графика по техническим причинам.

В частности, поезд № 6075, следующий по маршруту Таганрог – Ростов, прибудет с опозданием на 21 минуту. Состав № 6502 задержится в пути и прибудет в Таганрог на 27 минут позже расписания. Электричка № 6507 прибудет в донскую столицу с задержкой в 20 минут.

Пригородный поезд № 6304, курсирующий по маршруту Таганрог – Успенская, прибудет на конечную станцию с опозданием на 21 минуту, а электричка № 6704 Ростов – Таганрог прибудет в приморский город с задержкой на 25 минут.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.