Временное расписание девяти поездов продлили до 4 апреля в Ростовской области

Фото: Rostov.ru

До 4 апреля продлено действие временного графика для девяти пригородных электропоездов, курсирующих между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По информации от пресс-службы РЖД, корректировка расписания действует с 17 марта.Данные изменения внесены в связи с проведением плановых работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим возможны кратковременные неудобства для пассажиров.В частности, время отправления и прибытия некоторых электричек, следующих по маршруту Ростов – Таганрог, временно не будет соответствовать стандартному графику.К примеру, рейс № 6070, отправляющийся из Ростова в 4:13, задержится на станции Таганрог-Пассажирская на 14 минут и прибудет в пункт назначения в 6:12.Отправление поезда № 6074 из Ростова в Таганрог перенесено на 24 минуты, ожидаемое время прибытия – 9:11.Электричка № 6520, следующая из Ростова, отправится в 8:28, с опозданием на 31 минуту, и прибудет в 9:57.Поезд № 6504 прибудет с задержкой в 20 и 23 минуты соответственно.Вечерний рейс № 6510 отправится из Ростова в 19:00, на 15 минут позднее, и прибудет в 20:41.Утренний поезд № 6073 выедет из Таганрога в 4:56, на 10 минут раньше, прибытие в Ростов – в 6:54.Поезд № 6513 отправится в 5:45, опережая график на 14 минут, и прибудет в Ростов в 7:04.Отправление поезда № 6501 задержится на 13 минут, отправление – в 6:26, прибытие – в 8:02, на 12 минут позже.Рейс № 6091 отправится в 10:11 (задержка – 4 минуты), а прибудет в 11:45.Поезда будут следовать по обычному маршруту, но с учетом нового графика. Пассажирам следует учитывать эти изменения при планировании поездок.