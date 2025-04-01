Из-за ремонта ж/д путей в Ростове отменят несколько электричек

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В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожном полотне в Ростовской области произойдут изменения в графиках движения пригородных поездов. Более двадцати электричек будут курсировать по скорректированному расписанию, а некоторые рейсы будут временно отменены.Транспортная компания сообщает о полной отмене ряда поездов. Так, 21 апреля не будет курсировать электропоезд Ростов – Батайск, отправляющийся из Ростова-на-Дону в 6:45, а также электричка Батайск – Ростов отправлением в 8:00.В период с 4 по 20 апреля, а также с 22 по 25 апреля электропоезд № 6402 Ростов – Батайск, отправляющийся в 6:40, прибудет в Батайск на пять минут раньше, а поезд № 6021 Азов – Ростов отправлением в 6:19 прибудет с опозданием на десять минут. Электричка № 6053 Степная – Ростов отправлением в 6:18 прибудет в Ростов-на-Дону с задержкой на восемь минут.В отдельные дни апреля (4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 22) изменения затронут поезда, следующие между Ростовом и Краснодарским краем. В частности, электропоезд № 6186/6185 Орловка-Кубанская – Ростов прибудет в Ростовскую область с задержкой на 48 минут.Корректировки коснутся и маршрута Ростов – Таганрог. 26 апреля электропоезд № 6507, отправляющийся из Таганрога в 08:14, прибудет в Ростов в 09:40, с опозданием на семь минут.С 4 по 25 апреля 2025 года изменения в расписании коснутся поездов № 6520 (отправление из Ростова – в 08:28, прибытие в Таганрог – в 09:57, задержка – 31 минута), № 6091 (отправление из Таганрога – в 10:11, прибытие в Ростов – в 11:45, задержка – 4 минуты) и № 6504 (отправление из Ростова – в 11:51, прибытие в Таганрог – в 13:28, задержка – 23 минуты).